«Ъ»: мобилизация может привести к нехватке водителей и логистов в компаниях России

Частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию целого ряда категорий продукции, включая потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта. Кроме того, небольшие логистические компании могут уйти с рынка из-за нехватки водителей и логистов, сообщает «Коммерсантъ».

«Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить», — заявил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.

По его словам, небольшие транспортные компании не в состоянии должным образом отреагировать на внешние угрозы из-за недостаточного количества собственных средств. В итоге дефицит может затронуть сложные для поставок и декларирования товарные группы: телевизоры, смартфоны, ноутбуки, разные удобрения, эфирные масла и другие.

При этом директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов отметил, что в некоторых регионах России уже сейчас чувствуется негативный эффект от мобилизации. Там отрасль столкнулась с нехваткой транспортных средств из-за отсутствия водителей. В итоге уменьшение предложения скажется на росте цен на различные виды продукции.

«Тарифы на перевозку грузов уже начали идти вверх в связи с началом сезона и повышением стоимости запасных частей. Дальнейший спрос не будет поддерживаться предложением, что приведет к росту цен на логистику в целом», — заключил Мисаилов.

26 сентября заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Карина Таукенова заявила, что снижение средней цены товаров, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта, достигает порядка 50%. Такая ситуация наблюдается, в частности, в сегментах одежды и обуви, где снижение стоимости средней цены достигает 7–50%. В категориях, где свободный импорт не допущен, напротив, фиксируется рост стоимости на отдельные категории товаров до 30%.