Глава Всемирного банка оценил сроки адаптации рынка к отказу от энергоносителей из России

Глава ВБ Малпасс: на адаптацию рынка к отказу от энергоносителей из России уйдут годы

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Bela Szandelszky/AP

Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что на диверсификацию глобального производства энергоносителей из-за отказа от поставок из России потребуются годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать [поставки] с уходом от России», — заявил он в ходе выступления на конференции в Стэнфордском университете.

По прогнозам Малпасса, данная ситуация повышает риск стагфляции, когда цены растут при спаде экономики и высоком уровне безработицы.

В начале сентября в Госдуме заявили о провале попытки США и ЕС найти альтернативу энергоресурсам из России.

В июле в Bloomberg подсчитали, что продолжающийся энергетический кризис потенциально способен нанести Европейскому союзу совокупный ущерб в размере до $200 млрд.

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