Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП на трубопроводах «Северного потока» для Европы

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков 29 сентября рассказал агентству «Прайм», что аварии на системе газопроводов «Северный поток» ухудшат шансы Европы пережить зиму.

Он также отметил, что текущая ситуация не скажется негативно на экологической обстановке. По словам эксперта, газ легче воздуха, потому он растворится в атмосфере и не нанесет ущерба.

В то же время Юшков указал на экономические потери: при ценах на газ в $2 тыс. за тысячу кубометров из трех поврежденных ниток, по его расчетам, выйдет на воздух около $2 млрд.

Юшков резюмировал, что ЧП на трубопроводах лишит европейцев подстраховки при отсутствии альтернативных поставщиков газа, углубления кризиса в экономике или холодной зимы.

Падение давления и утечка газа на трубопроводах системы «Северный поток» произошло 26 сентября в районе датского острова Борнхольм. В настоящее время идет расследование причин происшествия. Рассматривается в том числе и версия о диверсии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет настаивать на участии «Газпрома» в расследовании ЧП на «Северных потоках».

Ранее сообщалось, что спецслужбы ФРГ заявили, что все нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» навсегда останутся непригодными для использования после произошедшего.