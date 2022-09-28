В ФРГ заявили, что нитки «Северных потоков» останутся непригодными навсегда

Спецслужбы ФРГ заявили, что все нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» навсегда останутся непригодными для использования после произошедшего, передает Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве.

«Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию», — утверждает источник издания.

Немецкие министры начали обсуждение последствий ЧП на газопроводах, полицейским поручено усилить контроль над территориальными водами Германии, а немецким судам приказано внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры. Кроме того, будет усилена охрана прибрежных районов на Северном и Балтийском морях, пишет Tagesspiegel.

В ночь на 26 сентября из нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в месте, где проходит «Северный поток-1».

В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями.

Ряд стран уже предположили «саботаж» на газопроводах.