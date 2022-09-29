В Госдуме призвали начать «специальную экономическую операцию»

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с министром экономического развития Максимом Решетниковым заявил, что в России пришло время запустить «специальную экономическую операцию». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы добились успеха на референдумах, и пора начинать «специальную экономическую операцию», — заявил депутат.

В частности, Наумов предложил предоставить мобилизованным гражданам налоговые льготы по НДФЛ и создать особую экономическую зону на территории Донбасса.

На муниципальном уровне, по мнению депутата, стоит «высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат» для запуска индустриальных парков. Кроме того, необходимо вице-президентам крупнейших корпораций России поручить шефство над цепочками поставок.

Накануне координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен сообщил, что санкционное давление Вашингтона будет сосредоточено на ключевых «уязвимых местах» в экономике России и военных цепочках поставок.

В середине сентября глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что государства Запада не смогли выключить Россию из глобальной экономики.