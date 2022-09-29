Всемирный банк направил Украине $11 млрд помощи

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Всемирный банк направил порядка $11 млрд на поддержку Украины. Об этом заявил глава международной финансовой организации Дэвид Малпасс, передает РИА «Новости».

По его словам, эти средства предоставили Киеву через проекты и трастовые фонды Всемирного банка.

Также Малпасс указал, что совокупно финансовая организация «мобилизовала» через многосторонние каналы около $13 млрд экстренной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с украинскими властями возможность подготовки полномасштабной программы финансовой поддержки страны.

До этого миллиардер и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс раскритиковал страны Европы за помощь Украине. Как пишет газета Financial Times, бизнесмен озабочен тем, что военная и финансовая помощь сорвет выполнение обязательств ведущих стран мира по борьбе с изменением климата и другими глобальными проблемами.

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