«Известия»: аптеки зафиксировали рост спроса на медизделия первой необходимости

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила «Известиям», что аптеки по всей России фиксируют спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости.

Она подчеркнула, что в связи с началом частичной мобилизации благотворительные фонды и организации нарастили объем закупок обезболивающих, шприцов, бинтов, жаропонижащих препаратов.

«В зоне боевых действий жизненно необходимы кровоостанавливающие, такие как гемостатическая губка, индивидуальный перевязочный пакет и медицинский жгут. Последний в настоящее время присутствует не во всех аптеках», — отметила Преснякова.

Росздравнадзор приступил к мониторингу наличия вышеперечисленных медизделий, чтобы не допустить дефицита в аптечных сетях.

Накануне глава Чувашии Олег Николаев пожаловался на сложности с закупками экипировки для мобилизованных.

Ранее был опубликован список вещей, которые призванные в рамках частичной мобилизации граждане смогут взять с собой на службу. В перечне в том числе указаны предметы личной гигиены, термобелье, химическая грелка и походная сидушка.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.