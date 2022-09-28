Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с поставками газа из России зимой

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Турции не будет в зимний период проблем с поставками газа из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас зимой не будет проблем с газом», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, положительное влияние на это оказала эксплуатация черноморского природного газа.

«С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты», — резюмировал Эрдоган.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез выразил сомнение, что Европейский союз способен преодолеть энергетический кризис. По его мнению, европейцы не могут собраться и принять совместное решение по возникшей проблеме. В свою очередь Турция, отметил Донмез, приняла ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа. Он добавил, что турецкое правительство продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы облегчить жизнь гражданам с низкими и средними доходами.

В настоящее время главными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.