ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги из России

Politico: ЕС планирует запретить импорт туалетной бумаги, косметики и мыла из России

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В ЕС планируют ввести запрет на импорт некоторых видов товаров из России, среди которых косметика, мыло и туалетная бумага. Об этом сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии относительно нового пакета ограничений.

Отмечается, что к числу товаров, которые предлагается запретить импортировать из России, относятся косметические средства, товары для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага.

Ранее Politico сообщало, что Евросоюз планирует запретить импорт из России ряда товаров, в том числе изделий из стали и некоторых полупроводников.

При этом Евросоюз решил не отказываться от российских алмазов, что «порадует Бельгию и ее мощную алмазную промышленность».

Также, как пишет Politico, ЕС хочет ввести санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам Евросоюза, из-за чего в Европе произошел резкий рост цен на энергию.

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