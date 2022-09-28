Премьер-министр Польши: тем, кто снизит потребление электричества на 10%, дадут скидку

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John Thys/Reuters

Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, написало агентство РИА Новости.

«Мы хотим предложить формулу экономии, мы, наверное, сделаем это с 1 октября, чтобы каждый, кто сэкономит 10% энергии по сравнению с потреблением в предыдущем аналогичном периоде, то есть четвертый квартал к четвертому кварталу и год к году, получил десятипроцентную скидку на электрическую энергию», — сказал Моравецкий.

В марте пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. В середине апреля в стране приняли закон, который предусматривает введение эмбарго на поставки российского угля.

В апреле российская государственная энергетическая компания «Газпром» прекратила поставки газа в Польшу из-за отказа страны перейти на новую схему оплаты в рублях.

В середине сентября Моравецкий заявил, что госучреждения республики и органы местного самоуправления обяжут снизить потребление электроэнергии на 10%.

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