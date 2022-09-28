Минфин США: страны G7 разрабатывают меры по ограничению цен на российскую нефть

Страны альянса G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) разрабатывают меры для введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия, организованного телеканалом CNBC.

«Каждое из наших ведомств работает над введением мер на уровне страны. Управление по контролю над иностранными активами США предложило пример руководящих принципов по этому вопросу. Я знаю, что наши союзники и партнеры в мире работают над этим же», — сказал Адейемо.

Замминистра финансов Соединенных Штатов Америки добавил, что ввести ограничение цен на нефть из России «критически важно», поскольку эта мера позволит сократить доходы страны от продажи топлива.

Ранее 28 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об официальном предложении ввода потолка цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций.

До этого в тот же день заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что введение ценовых ограничений на российскую нефть со стороны западных стран приведет к дестабилизации глобального энергетического рынка.