Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей в 2023 году

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей в 2023 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Поправки предлагают установить величину прожиточного минимума исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года и 2024 года.

25 сентября российский кабмин одобрил ускоренное повышение минимального размера оплаты труда в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло на рассмотрении законопроект об увеличении МРОТ до 16 242 руб. в 2023 году.

Министерство экономического развития России также спрогнозировало рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 руб. в РФ в 2025 году.

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