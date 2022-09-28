Bloomberg: глава Еврокомиссии объявит о новом пакете санкций в отношении РФ в среду

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявит о принятии нового пакета санкции в отношении России в среду. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новых санкциях против России», — говорится в публикации.

Отдельно страны Еврсооюза обсуждали, как отреагировать на ЧП на газопроводе «Северный поток», так как российская сторона пригрозила прекратить последние поставки газа через территорию Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что РФ пока не понимает, что нужно ремонтировать на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции Европейского союза в отношении России стали причиной появления энергетического кризиса в странах Европы.

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