В МИД Финляндии заявили, что за ЧП с «Северными потоками» стоит «государственный субъект»

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Olivier Hoslet/AP

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что за чрезвычайным происшествием с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» может стоять некий «государственный субъект». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда проводится операция такого масштаба, в ней должен быть замешан какой-то государственный субъект. Вот что я могу сказать об этом сейчас… Можно подумать, что такое ЧП с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, если будут найдены какие-либо следы виновника», — пояснил Хаависто.

По его словам, Финляндия в настоящее время исследует все передвижения судов в Балтийском море в районе инфраструктуры газопроводов. Также глава финского МИД высказала озабоченность случившимся.

«Озабоченность велика. Я понимаю точку зрения Швеции и Дании, что это вопрос для всего ЕС, когда возможна диверсия на ключевой энергетической сети», — сказал министр.

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявляла, что немецкие ВМС принимают участие в расследовании инцидента на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток — 2».

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