ЦБ Таджикистана допустил отказ местных банков от взаимодействия с картами «Мир»

Банки Таджикистана должны самостоятельно принимать решение по использованию карт российской платежной системы «Мир». Отказ от взаимодействия с НСПК лежит в области их непосредственной компетенции, сообщает РБК со ссылкой на заявление Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Таджикистана.

«На сегодняшний день банки самостоятельно принимают решение по дальнейшему сотрудничеству с НСПК и приему карт «Мир» в своей терминальной сети. Относительно вопросов обслуживания карт «Мир» необходимо обратиться непосредственно к самим банкам», — заявили в ЦБ Таджикистана.

В валютном регуляторе страны также отметили, что ряд банков Таджикистана до недавнего времени продолжали взаимодействовать с картами «Мир».

«Согласно двухстороннему соглашению между таджикистанским оператором Национальных платежных систем «Корти милли» и российской НСПК «Мир», а также на основе договоров, подписанных с таджикскими банками, держатели карт «Мир» обслуживались в терминальной сети некоторых банков Таджикистана, включая «Амонатбанк» и «Душанбе Сити Банк», — заключили представители регулятора.

«Душанбе Сити Банк» приостановил обслуживание карт «Мир» 24 сентября в связи с «техническими неполадками» в работе российской платежной системы. Сейчас они не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах второго по количеству держателей карт банка Таджикистана.

27 сентября крупнейшие банки Турции прекратили сотрудничество с платежной системой «Мир». В их числе оказались государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, а также частные İş Bankası и DenizBank. Решение финансовых организаций республики было вызвано возможным риском санкций со стороны Министерства финансов США, которые бы затруднили им проводить долларовые операции и взаимодействовать с американским финрынком.