АКРА: повышение тарифов ЖКХ приведет к росту инфляции в России

Перенесенное на декабрь 2022 года повышение тарифов ЖКХ в пределах 9% может привести к усилению темпов роста инфляции в России на 1% до конца 2022 года. При этом в следующем году следует ожидать роста цен еще на 0,5%, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Эффект на годовую инфляцию от внепланового повышения тарифов в пределах 9% составит около 1 процентного пункта на конец 2022 года к показателю годом ранее и 0,5 п.п. на конец 2023 года», — пришли к выводу аналитики АКРА.

Кроме того, индексация тарифов ЖКХ может также привести к снижению реальных располагаемых доходов граждан. Эффект будет примерно тем же, что и на инфляцию, но со знаком минус, уточнили в АКРА.

«Для десятипроцентной группы россиян с наиболее низкими доходами эффект будет сильнее на 0,1-0,2 процентных пункта, чем для среднего домохозяйства», — предостерег директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

21 сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что темпы роста инфляции в России по итогам 2022 года окажутся на уровне 12,4%. А уже в следующем году увеличение цен в стране замедлится более чем в два раза — до 5,5%. При этом к целевым показателям инфляция, по прогнозам Минэка, вернется в 2024 и 2025 годах — ее уровень к тому времени достигнет желаемых 4%.