Число посетителей московских ресторанов сократилось на 17% за неделю на фоне мобилизации

Число посетителей столичных ресторанов уменьшилось на 17% за неделю после объявления частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Focus Technologies.

Количество заказов в московских заведениях общепита на прошлой неделе после объявления частичной мобилизации снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% год к году. При этом за неделю выручка сократилась в среднем на 18%, отметили в исследовании.

Участники рынка сошлись во мнении, что в отдельные дни посещаемость упала практически вполовину, а некоторые заведения выглядят почти пустыми. Все это произошло из-за того, что потребители стали корректировать свое поведение на фоне новых санкций, изменения экономики и частичной мобилизации. Также на ситуацию влияет и отъезд граждан из страны.

Аналитики посчитали, что при сохранении низких продаж в течение нескольких месяцев, ресторанный рынок будет постепенно сокращаться, так как владельцы заведений будут закрывать свой бизнес. Кроме того, часть закрытий может произойти сейчас, так как управленческий персонал может быть мобилизован. При этом быстро найти новых сотрудников не получится.

В конце августа «Коммерсантъ» писал, что посещаемость столичных ресторанов в конце лета снизилась до минимальных значений за последние пять лет. По информации издания, в августе трафик московских заведений оказался ниже прошлогоднего на 11%.