Yenicağ: прекращение использования карт «Мир» в Турции ударит по торговле с Россией

Прекращение использования российской платежной системы «Мир» банками Турции может стать большим ударом по сферам торговли и туризму с Россией. Об этом пишет газета Yenicağ, передает РИА «Новости».

«Это станет большим ударом для торговли и туризма с Россией», — пишет издание.

Помимо этого, подобное решение нанесет большой удар по денежным переводам с РФ.

Как отмечает издание, несмотря на то, что турецкие государственные банки приняли решение о выходе из российской платежной системы, решение по этому вопросу все еще не обнародовано.

Сообщается также, что Минфин страны пока не прокомментировал ситуацию.

27 сентября сообщалось, что госбанки Турции прекратили взаимодействие с российской платежной системой «Мир». Такое решение было принято из-за опасений попасть под вторичные санкции США.

До этого карты «Мир» перестали принимать два крупнейших частных банка Турции İş Bankası и DenizBank.