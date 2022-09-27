Оператор Nord Stream AG сообщил, что места повреждений «Северного потока» определены

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Определено местоположение двух предполагаемых повреждений газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оператора трубопровода Nord Stream AG.

По его данным, повреждения находятся к северо-востоку от датского острова Борнхольм.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на «Северных потоках» «вызваны преднамеренными действиями» и не могли являться результатом случайности.

До этого датские военные опубликовали видео с места утечки на «Северном потоке», которая случилась близ острова Борнхольм. Эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в беседе с «Газетой.Ru» назвал происходящее катастрофой и предположил, что для устранения утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». По данным шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом произошло два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, несколько сотен метров.

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