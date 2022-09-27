Оператор Nord Stream AG сообщил, что места повреждений «Северного потока» определены

Определено местоположение двух предполагаемых повреждений газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оператора трубопровода Nord Stream AG.

По его данным, повреждения находятся к северо-востоку от датского острова Борнхольм.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на «Северных потоках» «вызваны преднамеренными действиями» и не могли являться результатом случайности.

До этого датские военные опубликовали видео с места утечки на «Северном потоке», которая случилась близ острова Борнхольм. Эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в беседе с «Газетой.Ru» назвал происходящее катастрофой и предположил, что для устранения утечки на «Северном потоке» могут понадобиться годы.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». По данным шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом произошло два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, несколько сотен метров.