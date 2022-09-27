Bloomberg: все больше граждан США вынуждены голодать из-за растущей инфляции

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В США увеличилось число граждан, испытывающих финансовые трудности в связи с окончанием продовольственных льгот и растущей инфляцией. Голод распространяется среди американцев, имеющих стабильную, но низкооплачиваемую работу, сообщает Bloomberg.

«Всплеск инфляции в США особенно тяжело сказался на семьях, находящихся на грани нищеты. Медсестры, обслуживающий персонал, продавцы в магазинах и кровельщики уже обращаются за помощью в продовольственные банки», — говорится в материале.

Согласно статистическим данным Бюро статистики труда, рост инфляции напрямую сказался на усилении проблем среди населения США. Так, в период с 29 июня по 11 июля, когда среднегодовой уровень инфляции в стране был 9,1%, число американцев, столкнувшихся с нехваткой продовольствия увеличилось до 24,53 млн. Для сравнения, в начале года этот показатель был на отметке 22,75 млн.

22 сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила о «неприемлемо» высоком росте инфляции в стране. Этот фактор вызывает значительные риски для экономической безопасности страны. По ее словам, рост цен является «огромной» проблемой для каждого американского домохозяйства.

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