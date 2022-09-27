Польские власти захотели передать Германии все излишки нефти для борьбы с энергокризисом

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Global Look Press

Польша предполагает передать Германии все свои излишки нефти в рамках помощи по преодолению негативных последствий энергетического кризиса. Об этом сообщается на сайте Министерства климата и окружающей среды республики.

«Польша предусматривает предоставление немецкой стороне полного излишка нефти между потребностями отечественных нефтеперерабатывающих заводов и техническими возможностями нашей инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

В Польше и раньше предлагали Германии варианты снижения энергетической зависимости от России. Министр климата и окружающей среды республики Анна Москва еще в конце апреля 2022 года не исключила варианта с поставками нефти через порт в Гданьске. Однако, по ее словам, немецкие НПЗ были в основном заточены на поставки российского сырья, что увеличит сроки диверсификации импорта из альтернативных источников.

23 сентября газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые антироссийские санкции Евросоюза могут включить ограничения цен на поставки нефти, а также меры, направленные против ИТ-сектора. Кроме того, еврочиновники обсуждают возможность расширения списка персональных санкций против граждан России.

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