США могут оказать помощь европейским союзникам после утечки с «Северных потоков»

США готовы оказать помощь европейским союзникам после инцидента с утечкой газа с «Северных потоков», передает агентство Associated press, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Я знаю, что наши европейские партнеры проводят расследование. Мы готовы оказать поддержку их усилиям», — сказал представитель Белого дома.

Ранее аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко заявил, что газ на сумму более $2 млрд может выйти в воздух в результате чрезвычайных происшествий, произошедших на трубопроводной системе «Северных потоков».

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

В Германии предположили, что причиной падения давления в газопроводах могла стать целенаправленная диверсия. Сообщалось, что эксперты по безопасности не исключают саботажа. В ВМС Дании заявили, что о саботаже может говорить многое.