Минфин Франции: сотрудники ведомства будут одеваться теплее ради экономии отопления

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Michel Euler/AP

Сотрудники Министерства финансов Франции будут носить более теплую одежду в зимний сезон, чтобы сэкономить затраты на отопление. Об этом глава ведомства заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках. Я думаю, это будет очень хорошо, так как это позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать «энергетическую трезвость», что является наиболее эффективным способом, чтобы провести зиму без необходимости отключать электричество кому бы то ни было», — отметил Ле Мэр.

По его словам, в ведомстве решили не включать отопление до тех пор, пока температура не будет ниже 19°С. Однако ожидается, что в Париже скоро станет прохладнее. Однако даже в зимний отопительный сезон Минфину не стоит тратить много энергии в помещениях ведомства.

Меры по экономии электроэнергии предлагают не только во Франции. Так, еще в начале июля 2022 года в бундестаге предложили экономить на освещении достопримечательностей Берлина.

Предполагалось, что подсветка на объектах культурного наследия столицы будет выключаться в полночь. При этом лидер парламентской группы Свободной демократической партии Германии Себастьян Чая предложил оставлять освещение в местах, где оно необходимо по правилам безопасности, например, в пешеходных переходах.

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