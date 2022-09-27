Еврокомиссия: газопровод Baltic Pipe сыграет важную роль в смягчении энергокризиса в Европе

Новый газопровод Baltic Pipe, соединивший Норвегию и Польшу, сыграет важную роль в смягчении негативных последствий текущего энергокризиса в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

«Трубопровод (Baltic Pipe .— «Газета.Ru») сыграет важную роль в смягчении нынешнего энергетического кризиса», — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

При этом ЕК уже давно поддерживает этот проект политически и финансово. Новый маршрут из Северного моря в ЕС позволит расширить транспортные сырьевые коридоры в Европе, уточняется в пресс-релизе.

«Baltic Pipe поддержит диверсификацию импорта газа в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии, открывая новый маршрут из Северного моря в ЕС», — пояснили в пресс-службе ЕК.

Начало поставок газа по трубопроводу Baltic Pipe запланировано на 1 октября. В правительстве Польши считают, что открытие нового газопровода позволит стране диверсифицировать поставки сырья из России.

Поставки топлива «Газпромом» прекратились 27 апреля 2022 года после того, как Варшава отказалась оплачивать газ в рублях. Польша ранее получала из России до 10 млрд топлива в год по газопроводу «Ямал — Европа».

Возможности трубопровода Baltic Pipe сопоставимы с объемами поставок российского газа в Польшу. Новый маршрут может обеспечить импорт 10 млрд топлива в год из Норвегии в Польшу через Данию и еще 3 млрд кубов — из Польши в Данию, утверждают в ЕК.