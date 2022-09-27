Spiegel: давление в «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» могло упасть из-за диверсии

В Германии считают, что диверсия могла создать неопределенность на газовых рынках ЕС

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

В Германии считают, что падение давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могло произойти из-за целенаправленной диверсии. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что эксперты по безопасности не исключают саботажа. В ВМС Дании заявили, что о саботаже может говорить многое.

«Это [падение давления в газопроводах. — «Газета.Ru»] может быть атакой, чтобы спровоцировать неопределенность на европейских газовых рынках», — говорится в публикации.

По информации издания, в настоящее время проверяется безопасность других газопроводов и систем газоснабжения под высоким давлением.

Ранее на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» было зафиксировано падение давления.

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