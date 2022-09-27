Энергетическое агентство Дании: на «Северном потоке» не маленькая трещина, а «большая дыра»

В Датском энергетическом агентстве заявили, что на газопроводе «Северный поток», где происходят утечки, не маленькая трещина, а «большая дыра», и эта проблема может быть следствием преднамеренного действия, передает Berlingske.

«Мы обеспокоены тем, что там произошло. И если на подходе еще что-то», — сказал директор Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцаув.

Он подчеркнул, что повреждения на газопроводе значительные.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал саботажем нарушение работы «Северных потоков». По словам премьера, произошедшее может означать проявление эскалации ситуации на Украине.

До этого сообщалось, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.