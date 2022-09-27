Агентства недвижимости ожидают стагнацию на рынке в ближайшие месяцы

До конца года на рынке недвижимости произойдет «заморозка» цен на фоне объявленной в России мобилизации. Такой прогноз «Газете.Ru» дал совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин. В компаниях «Метриум» и «Инком-недвижимость» подтвердили, что цены на недвижимость останутся на текущем уровне в ближайшее время.

«Спрос на массовые новостройки может сократиться на фоне мобилизации, особенно в небольших городах. Сегменты класса «бизнес» и выше, скорее всего, сохранят большую часть потенциальных клиентов. На этом фоне цены действительно уже не будут расти, как мы наблюдали это последние два года. Наиболее вероятный сценарий — стагнация цен до конца года. То есть они либо вовсе не будут увеличиваться, либо продолжат расти на уровне инфляции в наиболее ликвидных новостройках и локациях», — рассказал Щекин.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка уверена, что в ближайшее время цены на недвижимость останутся на том же уровне. По ее словам, если мобилизованных приравняют к контрактникам, уровень заработной платы повысится. Это может привести к тому, что призванные на службу захотят решить жилищный вопрос.

«Однако в любом случае на существенное падение цен даже при снижении спроса из-за эмиграции и участии трудоспособных мужчин в СВО рассчитывать не стоит. В ближайшее время стоимость недвижимости останется в том же коридоре, что и сейчас», — подытожила Коркка.

Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов также считает, что средняя цена квадратного метра будет оставаться пока на прежнем уровне или с незначительными колебаниями.

«Кардинальных изменений не будет ни до конца года, ни тем более в следующем месяце. Цена сделки будет регулироваться дисконтом, в среднем в диапазоне 10–20-% в зависимости от качественных характеристик объекта», — уточнил он.

По данным «Инком-недвижимости», усредненная цена квадратного метра на вторичном рынке жилья старой Москвы сейчас составляет 281,9 тыс. рублей. В новостройках «квадрат» сегодня стоит 353,9 тыс. рублей.