В Еврокомиссии оценили влияние утечек на «Северном потоке» на поставки газа в ЕС

В ЕК заявили, что утечки на «Северном потоке» не влияют на поставки газа в Европу

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Инциденты на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не влияют на энергобезопасность Европы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Комиссия была проинформирована по утечкам на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» и внимательно отслеживает эту ситуацию с заинтересованными государствами», — отметил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.

Кроме того, он подчеркнул, что утечки на «Северном потоке» не оказывают влияния на поставки газа в Европу.

Ранее сообщалось, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, сейчас нельзя точно назвать причину произошедших неполадок.

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