Швеция посоветовала судам и самолетам обходить район утечки из-за ЧП на «Северном потоке»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Морское управление Швеции в связи с утечками на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции рекомендовало судам обходить эти территории на расстоянии пяти миль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Соответствующие предупреждения ведомство разослало по международной системе оповещения Navtext и VHF.

Кроме того, самолеты предупредили держаться на высоте 1 000 метров.

Ранее Reuters сообщал, что следы утечек из «Северного потока» зафиксированы в водах Дании и Швеции.

Утром 27 сентября стало известно, что «Северные потоки» почти полностью вышли из строя из-за неисправностей.

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

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