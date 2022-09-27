Кредитную амнистию для мобилизованных поддержали 67% россиян

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Большая часть (67%) россиян поддержали инициативу, которая касается проведения кредитной амнистии для мобилизованных. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

10% респондентов высказались против инициативы. Они посчитали, что мобилизованные граждане смогут выплачивать долги, так как будут получать зарплату. Однако те, кто решил поддержать инициативу, считают ее справедливой компенсацией за риск, который возникает у участников боевых действий.

По данным опроса, больше всего сторонников кредитной амнистии среди мужчин (70%), у женщин же показатель поддержки 63%.

Ранее во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину освободить от мобилизации руководителей, их заместителей и главных технических специалистов предприятий с кодами ОКВЭД из раздела «С» — «Обрабатывающие производства».

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