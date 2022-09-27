«Ведомости»: в России резко втрое выросли продажи «кнопочных» телефонов

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Philips

В России резко выросли продажи «кнопочных» телефонов на фоне начала частичной мобилизации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на операторов сотовой связи.

По данным МТС, в период с 23 по 25 сентября объем продаж «кнопочных» телефонов вырос втрое по сравнению с периодом с 16 по 18 сентября.

Аналогичные данные сообщает пресс-служба сети магазинов «Ситилинк». Дело в том, что в отличие от современных смартфонов, «кнопочные» телефоны или «тапики» официально разрешены в Вооруженных силах России — смартфоны с камерами и выходом в интернет запрещены из соображений секретности.

Наиболее популярным мобильным телефоном у потребителей в эти дни стал Philips Xenium E111.

Ранее «Газета.Ru» подготовила материал о пяти лучших телефонах, разрешенных для призывников и мобилизованных в Вооруженные силы России.

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Мобилизация в России
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