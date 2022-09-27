Поставщик снеков «Мартин» может начать производство картофеля фри под Воронежем

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Крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал проект по производству картофеля фри в Воронежской области на фоне ухода с российского рынка большинства профильных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Структуры владельцев «Мартина» 21 сентября учредили в Воронежской области ООО «Домфри». Основной вид деятельности новой компании — переработка и консервирование картофеля. При этом в самом «Мартине» по этому вопросу от комментариев решили воздержаться. При этом у компании в Воронежской области есть комплекс по производству грибов мощностью 12 тыс. тонн в год.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на фоне сложностей с поставками потенциал у новых проектов в этой области есть. Кроме того, есть спрос со стороны разных компаний и предприятий на российских поставщиков картофеля фри. Также у российского картофеля фри будет потенциал и в экспортных поставках. Например, западные предприятия используют воду для промывки картофеля несколько раз, отчего может появиться неприятный запах. В российских же предприятиях такой проблемы практически нет.

Источник издания на рынке пояснил, что могут появиться сложности с приобретением оборудования для производства картофеля фри. Речь идет о том, что после ухода McDonald`s у поставщиков линий производства появились ограничения на сотрудничество с компаниями из России. Поэтому инвесторам придется искать альтернативные пути решения проблемы.

16 сентября гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев допустил некоторое подорожание картофеля фри в ресторанах этой сети быстрого питания. Пароев связал проблемы с картофелем фри, которые начались в России в 2022 году, с недостатком мощностей по производству этого клубненосного травянистого растения, а также с ростом цен на картофель.

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