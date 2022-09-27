Инвестстратег Суверов заявил об укреплении рубля из-за ожидания санкций Запада против НКЦ

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснил агентству «Прайм» с чем связано наблюдаемое укрепление рубля.

К этому причастен в первую очередь, указал специалист, налоговый период, другой важный фактор — ожидание санкций со стороны Запада против НКЦ в связи с проведением референдумов.

Такая ситуация, по оценке Суверова, уменьшит спрос на доллары и евро. Против американского доллара играют многочисленные валютные ограничения.

«Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него», — заключил специалист. При этом он напомнил, что на рубле может негативно сказаться падение цен на нефть, политические риски, потенциальное увеличение дефицита госбюджета.

Ранее сообщалось, что курс продажи наличных долларов в российских обменниках вырос в среднем на 2 рубля. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий. По его словам, это связано с ростом спроса на валюту из-за увеличения числа желающих выехать за границу.