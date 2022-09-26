Зафиксировано падение давления на обеих нитках «Северного потока-1», причины выясняются

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» зафиксировано вечером в понедельник, причины инцидента сейчас выясняются. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — заявил оператор газопровода Nord Stream AG.

В начале сентября компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за замечаний относительно работы оборудования. На фоне сложностей с поставками российского газа в европейские страны биржевые цены на него устремились к рекордным показателям.

Ранее стало известно, что утечка на одном из газопроводов «Северного потока — 2» произошла в датском районе к юго-востоку от Дуеодде.

19 сентября министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что возможное открытие трубопровода «Северный поток — 2» не увеличит уровень энергобезопасности страны в ближайшее время.

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