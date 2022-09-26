Reuters: Нидерланды ограничат добычу газа в стране в 1,6 раза в 2023 году из-за энергокризиса

Правительство Нидерландов с 1 октября снизит добычу газа на одном из крупнейших месторождений в мире, Гронинген, в 1,6 раза из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает Reuters.

В 2023 году на месторождении планируется добывать 2,8 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, аналогичный показатель в текущем году составляет 4,5 млрд кубов.

В следующем году все 11 производственных площадок в регионе будут работать как минимум до апреля 2023 года. При этом страна прибегнет к наращиванию объемов только в условиях чрезвычайной ситуации. Для этого запасы газа для домохозяйств Нидерландов должны приблизиться к нулю, утверждает Reuters.

После землетрясения в 2018 году страна стала постепенно сокращать добычу газа. Все производство сырья должно прекратиться не позже 2024-го. При этом запасы на Гронингене равнозначны почти трехлетнему объему газового импорта Европы из России — примерно 450 млрд кубов.

26 сентября Reuters сообщило о намерении минимум 10 стран Евросоюза продавить введение ограничений цен на газ на оптовом рынке Европы. Среди желающих — Бельгия, Греция, Италия, Польша и другие государства. Однако этой мере будут противостоять Германия, Дания и Нидерланды, которые опасаются снижения привлекательности энергорынка ЕС для поставщиков из-за этой инициативы.

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