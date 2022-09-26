Банки повысили курс продажи доллара из-за роста спроса на наличную валюту

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс продажи наличных долларов в российских обменниках вырос в среднем на 2 рубля. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий. По его словам, это связано с ростом спроса на валюту из-за увеличения числа желающих выехать за границу.

«В обменных пунктах банков, предлагающих самые низкие курсы продажи (например, по 65 рублей за доллар), возникли очереди. В частности, наличная валюта пользуется спросом со стороны тех, кто покидает страну из-за частичной мобилизации. Банки отреагировали на рост спроса повышением цены продажи в среднем на 2 рубля», — рассказал Осадчий.

По его словам, возник парадокс: биржевой курс доллара последнее время падает, а курс продажи наличных долларов растет. На прошлой неделе на Мосбирже курс американской валюты опускался ниже 60 рублей. Сегодня доллар торгуется в диапазоне 57-59 рублей, официальный его курс от ЦБ на 26 сентября составляет 58,1 рубля.

«Разница между биржевым курсом и курсом продажи доллара превышает 10%. Этот парадокс связан с тем, что рынок наличного и безналичного доллара фактически изолированы друг от друга в России», — отметил аналитик.

Ранее РБК со ссылкой на данные ЦБ сообщил о повышенном спросе россиян на наличные 22 сентября. Их объем в обращении в четверг вырос на 132,1 млрд рублей, за выходные – еще на 100 млрд.

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