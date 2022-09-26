«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию нового бренда «Кафе — и точка»

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка». Под новым названием можно будет производить ряд товаров, включая картошку фри, соевые котлеты и другие категории, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывшая компания McDonald's) подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка» <....> Под новым товарным знаком можно будет производить и продавать различные напитки, включая чай и кофе, кружки и стаканы для напитков, картонную упаковку, картошку фри, соевые котлеты, чизбургеры и хот-доги, корн-доги, йогурты, яичницы и оладьи», — говорится в материале.

Новый товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 21, 29, 30 и 43. Помимо производства и продаж ряда категорий продукции «Кафе — и точка» также предполагает реализацию работы кафе, заведений быстрого питания и доставки еды.

20 сентября гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил отсутствие «Хэппи Мил» сложностями в поставках игрушек. Для возврата в ассортимент необходимо минимум 2 млн штук в месяц. При этом произвести такие объемы на одной фабрике невозможно, так как большинство из них сейчас загружены.