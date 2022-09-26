Экономист Тараповский посоветовал россиянам открывать долларовые счета в «дружественных» странах

Россиянам следует задуматься о возможности открытия валютных счетов в «дружественных» странах на фоне усиления геополитической напряженности в мире. Допустимыми вариантами станут банки Белоруссии, Армении и Казахстана, приводят слова основателя компании Anderida Financial Group Алексея Тараповского «Известия».

«Россиянам следует начать искать варианты хранения доллара за рубежом. Причем речь идет не о США и странах Евросоюза, а скорее, наоборот, о «дружественных» государствах и о банках Белоруссии, Армении, Казахстана», — порекомендовал Тараповский.

По его словам, еще одним вариантом сохранить денежные сбережения станет поиск новой валюты вместо доллара. Такой расчетной единицей, например, может стать рубль.

«Россияне оказались в сложной ситуации: не иметь сбережения в валюте «опасно», а хранить неудобно. Поэтому оптимальным вариантом станет поиск новой валюты для сбережений, где рубль является одним из наиболее стабильных претендентов», — заключил экономист.

26 сентября специалист департамента стратегических исследований аналитической компании Total Research Глеб Финкельштейн назвал три рабочих способа перевести деньги из России в страны СНГ. Это можно сделать с помощью перевода с дебетовой карты банков, а также благодаря использованию платежных систем или криптокошелька.

В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что владельцы дебетовых карт ряда банков могут совершать денежные переводы через приложение в страны СНГ и Грузию без комиссии или заплатив 1% от суммы перевода. Подобный размер затрат не должен стать серьезной проблемой для большинства граждан.