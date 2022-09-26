За год стоимость готового жилья в Москве выросла на 3%

В августе средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в столице достигла 351,3 тыс. рублей, на 3% превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

«Сильнее всего цены выросли в Юго-Восточном административном округе города. Увеличение составило 8,12% или 22 тыс. рублей за квадратный метр готового жилья. Самый доступный вариант в этом округе можно купить за 8,5 млн рублей. В такую сумму оценена квартира площадью 32 квадратных метра на первом этаже пятиэтажной хрущевки», — уточнили аналитики агентства.

По данным «Авито Недвижимость», в топ-5 районов по количеству предложений по «вторичке» на платформе входят Пресненский (4,5% от общего числа объявлений), Раменки (2,9%), Хорошево-Мневники (2,2%), Хамовники (2%) и Бирюлево Восточное (2%).

Однако ни один из них не попадает в пятерку наиболее востребованных у пользователей «Авито Недвижимости» районов. Чаще всего на платформе ищут квартиры в районах Теплый Стан (4% от всего числа запросов), Строгино (3%), Ясенево (2,8%), Вешняки (2,8%) и Новогиреево (2,6%).