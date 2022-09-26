На одной из ниток «Северного потока — 2» резко упало давление

DPA: на газопроводе «Северный поток — 2» упало давление в трубе «А»

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

В газопроводе «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября упало давление. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора, передает ТАСС.

Уточняется, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода. Затем оператор сообщил о случившемся «ответственным ведомствам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России».

Сейчас «ведется расследование» для установления причин произошедшего.

Ранее в коммуне Лубмин на севере Германии около трех тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку запуска «Северного потока — 2».

В начале сентября представители фракции бундестага «Свободные демократы» призвали демонтировать газопровод как можно скорее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть