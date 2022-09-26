На одной из ниток «Северного потока — 2» резко упало давление

В газопроводе «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября упало давление. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора, передает ТАСС.

Уточняется, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода. Затем оператор сообщил о случившемся «ответственным ведомствам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России».

Сейчас «ведется расследование» для установления причин произошедшего.

Ранее в коммуне Лубмин на севере Германии около трех тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку запуска «Северного потока — 2».

В начале сентября представители фракции бундестага «Свободные демократы» призвали демонтировать газопровод как можно скорее.