Объем наличных в обращении в России вырос на 114 млрд рублей за три дня

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За пятницу и выходные дни объем наличных в обращении вырос на 114 млрд рублей, что говорит о росте спроса со стороны населения и бизнеса. Об этом сообщается в опубликованной на сайте Банка России статистике.

Объем наличных денег в обращении за 23 сентября вырос на 114,2 млрд рублей. Такой показатель говорит о росте спроса на них со стороны банков и, соответственно, населения и бизнеса.

Согласно статистике Центробанка, показатель свыше 100 млрд рублей последний раз наблюдался в конце февраля и начале марта. Тогда, всего за неделю после начала спецоперации на Украине, оборот наличных вырос на 2,9 трлн рублей.

23 сентября РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка России (ЦБ) писал, что россияне 22 сентября предъявили повышенный спрос на наличные деньги. Объем таких расчетных единиц вырос на 132,1 млрд рублей. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта. Тогда объем наличных средств в обращении подскочил на 151,5 млрд рублей, утверждают аналитики валютного регулятора.

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