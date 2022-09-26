В ОЭСР улучшили прогноз по уменьшению ВВП России в 2022 году до 5,5%

ВВП России по итогу 2022 года может сократиться на 5,5%, что стало более лучшим показателем, который в июне прогнозировался на уровне 10%. Об этом заявили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР ожидают, что ВВП России в 2022 году сократится на 5,5%. Прогноз на 2023 год при этом стал хуже и теперь падение ВВП ожидается на уровне 4,5%.

В публикации также добавили, что инфляция в России в конце года будет на уровне 13,9%, при этом предыдущий прогноз предсказывал 16,2%. А вот на 2023 год прогноз снизился с 13,3% до 6,8%.

22 сентября в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сообщалось, что дефицит российского бюджета в текущем году составит 0,9% ВВП, или 1,313 трлн руб.

До этого министерство экономического развития улучшило прогноз по снижению ВВП России в этом году с 4,2% до 2,9%. По оценкам Минэка, нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. После этого последует плавное восстановление темпов роста.