Business Insider: в Польше перестали бойкотировать «пророссийские» магазины с низкими ценами

Поляки перестали бойкотировать Auchan, Leroy Merlin и Decathlon из-за того, что в этих торговых сетях есть много дешевых товаров и продуктов. Об этом пишет Business Insider.

После начала спецоперации на Украине многие потребители по всему миру начали бойкотировать компании, которые продолжают работать в России. В Польше в их число вошли, в частности, крупные французские торговые сети. Однако со снижением покупательской способности жители Польши изменили свое решение и даже увеличили объемы закупок, по сравнению с периодом до начала СВО на Украине.

В публикации указали, что в июне 2022 года начался резкий рост покупок в торговой сети Auchan. Чуть позже спрос стал расти на товары из Decathlon. А вот в случае с Leroy Merlin бойкот не сработал, так как показатели спроса, лишь за некоторыми исключениями, были на вполне стабильном уровне.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас, на фоне энергокризиса и роста цен, потребители в Польше боятся дорогих ценников, нежели самой России. В условиях роста инфляции люди выбирают то, что им доступно. Поэтому вышеуказанные торговые сети стали привлекать потребителей выгодными ценами и акциями. Кроме того, на выбор покупателей влияет возможность широкого выбора продукции, которой сложно найти замену в другой сети.

В конце июля генеральный директор французской косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер сказал, что принуждать компании к уходу из России из-за действий Москвы на Украине — это несправедливо. Гейгер признался, что разочарован тем, что европейские компании вынуждены отдавать преимущество на российском рынке местным и азиатским предприятиям.