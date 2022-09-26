Business Insider: в Польше перестали бойкотировать «пророссийские» магазины с низкими ценами

close
100%
Global Look Press

Поляки перестали бойкотировать Auchan, Leroy Merlin и Decathlon из-за того, что в этих торговых сетях есть много дешевых товаров и продуктов. Об этом пишет Business Insider.

После начала спецоперации на Украине многие потребители по всему миру начали бойкотировать компании, которые продолжают работать в России. В Польше в их число вошли, в частности, крупные французские торговые сети. Однако со снижением покупательской способности жители Польши изменили свое решение и даже увеличили объемы закупок, по сравнению с периодом до начала СВО на Украине.

В публикации указали, что в июне 2022 года начался резкий рост покупок в торговой сети Auchan. Чуть позже спрос стал расти на товары из Decathlon. А вот в случае с Leroy Merlin бойкот не сработал, так как показатели спроса, лишь за некоторыми исключениями, были на вполне стабильном уровне.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас, на фоне энергокризиса и роста цен, потребители в Польше боятся дорогих ценников, нежели самой России. В условиях роста инфляции люди выбирают то, что им доступно. Поэтому вышеуказанные торговые сети стали привлекать потребителей выгодными ценами и акциями. Кроме того, на выбор покупателей влияет возможность широкого выбора продукции, которой сложно найти замену в другой сети.

В конце июля генеральный директор французской косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер сказал, что принуждать компании к уходу из России из-за действий Москвы на Украине — это несправедливо. Гейгер признался, что разочарован тем, что европейские компании вынуждены отдавать преимущество на российском рынке местным и азиатским предприятиям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть