Bloomberg: Шольц вернулся из ОАЭ с контрактом всего на один танкер с СПГ

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Всего одну партию сниженного природного газа (СПГ) из ОАЭ получит плавучий терминал в Германии в начале 2023 года, так как это единственное, на что смог договориться канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своей поездки. Об этом сообщает Bloomberg.

Шольц смог договориться всего об одной партии СПГ из ОАЭ объемом в 137 тыс. кубометров и заключил необязывающее соглашение о дальнейших поставках. При этом подобный результат лишь говорит о том, что в Европе так и не могут найти замену газа из России, отметили в публикации.

По данным агентства, дополнительные поставки стали важны для Германий после того как Россия перекрыла трубопровод. Из-за этого немецкие чиновники стали предупреждать о веерных отключениях электроэнергии зимой, а экономика стала уходить в рецессию.

В Bloomberg добавили, что немецкая госкомпания договорилась с поставщиками топлива о поставках 250 тыс. тонн дизельного топлива в месяц в 2023 году. При этом первая поставка дизтоплива в Германию была сделана еще в сентябре.

25 сентября торгово-промышленная палата Германии (DIHK) призвала правительство республики ускорить переход компаний с газа на нефть или сжиженный природный газ (СПГ). В DIHK указали, что для скорейшего осуществления перехода на другие виды топлива необходимо упростить юридические процедуры для предприятий.

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