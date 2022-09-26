Кабмин выделил 11,1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

В правительстве выделили 11,1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Средства, которые планировалось израсходовать в 2023 и 2024 годах, будут направлены субъектам уже в 2022 году. Цель опережающего финансирования — простимулировать реализацию федеральных проектов «Жилье», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», а также создать ряд новых инфраструктурных объектов», — отметили в публикации.

Там также добавили, что средства будут направлены на постройку жилья, модернизацию водоснабжения, увеличение устойчивости домов в регионах, где наблюдается сейсмическая активность. Также средства пойдут на обновление очистных сооружений, которые защищают Волгу от загрязнений.

В сообщении указали, что из этих средств 1,8 млрд рублей пойдет на реконструкцию систем питьевого водоснабжения в десять регионов. Еще 1,8 млрд рублей на повышение сейсмической устойчивости домов. А 44 млн рублей направят в бюджет Саратовской области, где реализуют проекты по оздоровлению Волги.

В конце августа «Известия» писали, что правительство России планирует выделить на программу модернизации ЖКХ порядка 750 млрд рублей.

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