Мишустин продлил до конца 2023 года особый порядок трудоустройства россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило до конца 2023 года временный порядок трудоустройства россиян, которые работали в покинувших Россию иностранных компаниях. Об этом председатель правительства заявил в ходе совещания со своими заместителями.

Премьер напомнил, что из-за веденных Западом в отношении России санкций ряд иностранных организаций были вынуждены приостановить работу в стране. В начале апреля 2022 года для их коллективов был установлен особый порядок трудоустройства.

Мишустин пояснил, что граждане, рискующие потерять работу из-за остановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации, для этого требуется их письменное согласие и направление центра занятости.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект для упрощения трудоустройства подростков.

Кроме того, в конце августа Мишустин подписал постановление, согласно которому программа субсидирования найма будет распространяться на всех безработных граждан до 30 лет.