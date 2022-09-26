Власти захотели передать завершение стройки соцобъектов-долгостроев на федеральный уровень

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В правительстве рассматривается вопрос о передаче завершения строительства ряда значимых объектов-долгостроев в регионах на федеральный уровень. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Власти вернулись к идее завершения строительства ряда социально значимых объектов в регионах путем передачи долгостроев, софинансируемых федеральным бюджетом, на федеральный уровень с регионального.

По данным издания, предлагается три варианта передачи строек на федеральный уровень. В одном региональные объекты могут быть переданы в подведомственную структуру Минстроя. Второй вариант заключается в том, что регион может заключить с публично-правовой компанией (ППК) «Единый заказчик» соглашение, где ей уже будут переданы полномочия госзаказчика. Третий же вариант предполагает, что ППК «Единый заказчик» может строить муниципальные объекты по решению правительства.

По словам зампреда Совета федерации Галины Кареловой, новый механизм будет эффективным и необходим строительной отрасли. В частности, этот вопрос касается региональных больниц. Эксперты в стройотрасли также поддержали подобную инициативу, так как в регионах зачастую проектная документация низкого качества, из-за чего в торгах участвуют слабые изыскательские и проектные команды. Это, в свою очередь, влияет на строки и качество стройки.

В середине июля «Известия» со ссылкой на данные комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан писали, что с конца 2021 года в России удвоилось число проблемных новостроек, собственники жилья в которых могут попасть в ситуацию с долгостроями.

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