МИД Венесуэлы: введение потолка цен на нефть РФ создаст огромный дисбаланс на рынке

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа считает, что введение лимита цен на российскую нефть, чего пытаются добиться страны G7, спровоцирует сильнейший дисбаланс на топливном рынке, из-за чего такая мера «бумерангом ударит» по тем, кто ее предпримет. Таким мнением Фариа поделился в беседе с РИА «Новости».

«Идея установления «потолка» цен именно на российскую нефть создаст огромный дисбаланс на нефтяном рынке. Это приведет к тому, что цены выйдут из-под контроля», — отметил Фариа.

Глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что в настоящий момент цены на «черное золото» находятся под контролем только благодаря договоренностям группы ОПЕК+, которые призваны не навредить как другим нефтедобывающим государствам, так и странам-импортерам нефти.

Министр признался, что относится к идее потолка цен на российские энергоресурсы отрицательно.

«Если ее применят, она вернется и ударит бумерангом по тем, кто стал ее инициаторами – как это произошло с тысячами других принудительных мер, которые использовали против России», — указал Фариа.

Ранее Bloomberg сообщал, что в следующем пакете антироссийских санкций Европейский союз может включить ужесточение ограничений на российский экспорт нефти.