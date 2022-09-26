В России вдвое сократят расходы на утилизацию мусора в ближайшие два года

Власти решили сократить затраты на обращение с отходами в два раза в 2023–2024 годах, что не помешает планам по увеличению доли сортировки и утилизации мусора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект федерального бюджета на следующую трехлетку.

Расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обработки и утилизации мусора в 2023 году сократятся в 2,1 раза по сравнению с показателями 2021 года, до 12,5 млрд руб. В 2024 году затраты немного вырастут (до 14,07 млрд руб.), но все также будут в два раза ниже, чем предусмотрено действующим законом о бюджете (27,96 млрд руб.). При этом участники рынка указали, что показатели, которые были установлены федеральным проектом, будут выполнены в срок. Кроме того, за первые шесть месяцев 2022 года доля обработки твердых коммунальных отходов увеличилась с 43,3 до 49%, а доля их утилизации — с 11,6 до 14,1%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что средства были перераспределены с учетом изменения структуры мер поддержки отрасли. При этом сейчас упор будет сделан в пользу концессий и зеленых облигаций. То есть будут привлекаться средства на экологические проекты. Например, в 2021 году РЭО профинансировал несколько проектов на 6,1 млрд рублей, а к концу 2024 года планировалось размещение облигаций на сумму 100 млрд рублей.

Участники рынка указали, что РЭО договорилась с основными российскими банками о совместных инвестициях при помощи выкупа облигаций.

23 сентября представитель ассоциации «Электроника-утилизация» Антон Гуськов заявил, что объемы утилизации электротехнических отходов в России выросли вдвое за три года после запуска реформы обращения с отходами.