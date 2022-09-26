Reuters: нефтяная компания Колумбии Ecopetrol нарастила поставки нефти в Европу

Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol нарастила экспорт нефтепродуктов в европейские страны на фоне сокращения поставок сырья из России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на директора Ecopetrol Фелипе Байона.

В беседе с агентством Байон заявил, что в этом году компания пробурит 600 новых скважин.

«Добыча нефти растет, и мы хотим быть уверены в том, что она продолжит расти», — цитирует Reuters директора Ecopetrol.

По данным агентства, в 2022 году около 40-50% нефти компания экспортирует в Азию. Отмечается, что в прошлом году этот показатель был равен 60%.

По словам Байона, снижение объемов поставок связано с тем, что в Азии растет конкуренция между российской, мексиканской, канадской и венесуэльской нефтью.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявлял, что страна готова поставлять энергоносители западным государствам, чтобы частично заменить их импорт из России. Он отмечал, что Колумбия готова увеличить добычу нефти, газа и угля.